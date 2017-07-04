沪综指收市小跌结束三连升 蓝筹股继续调整

路透上海7月4日 - 中国股市沪综指周二收市小跌，结束三连升。分析师指出，白酒、保险等绩优蓝筹股今日继续调整，而昨日尾市强顶大盘的钢铁板块亦出现回调，盘中缺乏有效热点，股指无力继续上涨，只能窄幅弱势震荡。

沪综指.SSEC收报3,182.80点，跌13.11点或0.41%；今日上海A股成交额为1,613亿元人民币，上日为1,565亿元。

“今天主要是蓝筹股在调整。6月末一过，大型资产机构的业绩算好了，就不用硬撑重仓股，而且还可以适当地调一下仓。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。

他预计，短期内大盘的调整可能还会继续，等待下一个潜在热点--中报行情的到来。

上证50指数收跌0.90%，蓝筹股代表--中国平安(601318.SS)和贵州茅台(600519.SS)收盘分别下跌2.08%和1.84%；而昨日涨停的马钢股份(600808.SS)亦收低1.03%。

沪深300指数.CSI300收报3,619.98点，跌0.85%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,587点，跌1.14%，成交13,850手。沪股通和深股通分别净卖出3.1亿元和净卖出2亿元。（完）