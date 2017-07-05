沪综指收升至逾两个半月新高 蓝筹股等发力助大盘站上3,200点

路透北京7月5日 - 中国股市沪综指周三收升，创逾两个半月新高。分析师指出，今天在蓝筹股和周期股共同发力作用下，大盘冲击3,200点并收报其上，并开始回补4月份调整以来的缺口，技术形态向好。但今天量能仍然未见明显放大，对大盘后市上涨的持续性和力度或会形成制约。

沪综指.SSEC收报3,207.13点，涨24.33点或0.76%；此前收盘高点为4月17日的3,222.17点；今日上海A股成交额为1,734亿元人民币，上日为1,613亿元。

“今天是蓝筹股和周期股两类品种同时发力，带动大盘进行一个冲关。”首创证券分析师邵帅表示。

他并认为，以家电和金融为代表的优质蓝筹股经过连续上涨后，前两日有所调整，显示此类品种在高位有获利回吐压力，但其配置价值目前仍然得到资金的关注和认可，因此今天普遍出现反弹。

他指出，近期大宗商品价格反弹，及市场预计周期类上市公司中报业绩将大幅提升，在双重因素的推动下，以煤炭、有色为代表的周期类品种反弹，且出现了较强势的状态。加之蓝筹股目前仍旧高位维持强势，对市场信心的稳定和热点扩散形成了较强的示范效应。

中国平安(601318.SS)和山西焦化(600740.SS)收盘分别上涨5.22%和5.04%。青岛海尔(600690.SS)收涨0.84%。

沪深300指数.CSI300收报3,659.68点，涨1.10%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,640.8点，涨1.39%，成交14,242手。沪股通和深股通分别净买入3.41亿元和净买入3.39亿元。（完）