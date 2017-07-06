沪综指续创逾两个半月收盘新高 但获利回吐压力加大

路透北京7月6日 - 中国股市沪综指周四收盘续创逾两个半月新高。分析师指出，今天沪指在3,200点整数关口震荡整理，午盘前后一度出现盘中急挫，显示获利回吐压力加大，煤炭、有色等周期类股则仍保持涨势。目前大盘依旧强势，料仍将保持比较温和的上行形态。

沪综指.SSEC收报3,212.44点，涨5.31点或0.17%，盘中最低跌至3,188.77点，此前收盘高点为4月17日的3,222.17点；今日上海A股成交额为2,020亿元人民币，上日为1,734亿元。

“市场对大盘蓝筹股分歧比较大，蓝筹股昨天在冲关的时候表现一下，但本身面临比较大的获利回吐压力，所以说在这个点位整固一下也是必要的。”联讯证券分析师陈勇表示。

他并认为，本周市场风格有所转化，龙头股开始调整，而上半年表现较弱的新兴产业个股开始走强。目前蓝筹股估值水平有所修复，累积涨幅较大，获利回吐压力加大；另外A股被纳入MSCI指数后，利好兑现致部分资金趁机调仓。

山煤国际(600546.SS)、西部资源(600139.SS)、广晟有色(600259.SS)均收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,660.10点，涨0.01%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,633.2点，跌0.07%，成交14,582手。沪股通和深股通分别净卖出8.1亿元和净卖出2亿元。（完）