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沪综指收市小跌 创业板退潮而金融股坚挺令大盘区间震荡
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2017年7月11日 / 早上7点14分 / 25 天前

沪综指收市小跌 创业板退潮而金融股坚挺令大盘区间震荡

路透新闻部

1 分钟阅读

路透上海7月11日 - 中国股市沪综指周二收市小跌。分析师指出，近日创业板等成长股走势疲弱，盘中经常出现“闪崩”股，令投资者风险偏好降低，而公开市场今日重启逆回购的消息，刺激金融股上涨，令大盘得以企稳，呈现区间震荡。

沪综指.SSEC收报3,203.04点，跌9.59点或0.30%，今日上海A股成交额为2,052亿元人民币，上日为2,226亿元。

“创业板技术图形差一点，有点破位的味道，而且时不时有闪崩股出现，象地雷一样让人防不胜防。”东北证券策略分析师沈正阳指出，虽然保险和银行等金融板块走势较强，但量能不够，未能有效提振场内人气。

创业板指数P收跌1.07%，贝因美(002570.SZ)午后成为新的“闪崩”股，收于跌停位11.97元。

中国央行周二将进行总额400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期100亿元。这是央行连续12日暂停公开市场操作后逆回购再次重启，总量与今日到期资金规模相同。

沪深300指数.CSI300收报3,670.81点，涨0.47%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,661.8点，涨0.68%，成交16,206手。沪股通和深股通分别净买入1.6亿元和净买入7.5亿元。（完）

发稿 林琦; 审校 曾祥进

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