沪综指收升至近三个月新高 金融板块领涨大盘重返3,200点上方

路透北京7月13日 - 中国股市沪综指周四收升至近三个月新高。分析师指出，早盘股指以横盘整理为主，后在金融权重股拉升下震荡上涨，成功收复3,200点大关及5日均线（3,209点）和10日均线（3,204点），预计短期内多空双方仍将围绕3,200点开展反复争夺。今日市场热点再度切换，权重股表现明显好于中小盘股。

沪综指.SSEC收报3,218.16点，涨20.62点或0.64%，此前收盘高点为4月17日的3,222.17点；今日上海A股成交额为2,106亿元人民币，上日为2,016亿元。

“近期市场热点切换频繁，表现出非常明显的“二八效应”，主要因为存量资金是主导目前市场走向的力量，其在大盘权重股和中小盘股中快速转换，使得板块间迟迟无法形成一致上涨合力，表明场内存量资金能力有限。”国盛证券分析师刘旻指出。

他认为，金融板块是近期市场上涨的重要推动力，其中保险股今年以来强势上涨，银行股跟涨。而券商股的温和表现使得其与前两者存在较强的上涨滞后性，具有较大的补涨想像空间。基本面上，最新公布的券商6月份业绩显示券商的业绩大幅飙升，表明券商股已逐步走出业绩低谷，多因素共同推动券商股近期上涨。

今日券商、保险等金融股领涨，国元证券(000728.SZ)收涨5.29%，新华保险(601336.SS)收升5.34%。

沪深300指数.CSI300收报3,686.92点，涨0.77%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,679.2点，涨1.23%，成交14,609手。沪股通和深股通分别净买入7.9亿元和净买入6.52亿元。（完）