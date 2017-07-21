沪综指缩量收跌 连续上涨后小幅震荡进行技术性整理

路透北京7月21日 - 中国股市沪综指周五缩量收跌终止三连涨。分析师指出，今日市场小幅震荡，指数大部分时间在前日收盘点位下方运行，中小盘股表现略强于大盘股，整体表现出深强沪弱的格局。盘中热点相对散乱，商贸、白酒、汽车和建筑装饰板块领涨。短期看，预计沪综指经过充分整理消化后，选择冲击前期3,300点高点的概率较大。

沪综指.SSEC收报3,237.98点，跌6.88点或0.21%，本周该指数累计上涨0.48%；今日上海A股成交额为2,217亿元人民币，上日为2,456亿元。

“连续三个交易日的强势反弹对消耗了较多的短期做多能量，多方需要短期休整是造成今天大盘横盘整理的根本原因。”国盛证券分析师刘旻表示。

他分析称，经过连续反弹之后，沪综指距3,250点-3,300点的前期成交密集区仅一步之遥，也是市场畏缩不前的重要原因，今天市场横盘整理应是自本周二上涨以来的一次技术性整理。

他并表示，受国务院印发新一代人工智能发展规划消息的影响，今日早盘人工智能、机器人和工业4.0概念板块表现比较强势。规划将促进中国人工智能产业的长期发展，从短期来看，由于人工智能概念前期相对沉寂，对短期市场来说是一个相对较新的概念，因此会吸引短期资金的跟风。

今日埃斯顿(002747.SZ)、国科微(300672.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,728.60点，跌0.51%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,716点，跌0.28%，成交11,521手。沪股通和深股通分别净买入3.82亿元和净买入12.19亿元。（完）