沪综指收创三个半月新高 消费及钢铁、有色等周期性板块领涨

路透北京7月28日 - 中国股市沪综指周五连三日小升，创三个半月收盘新高。分析师指出，今日大盘整体维持震荡整理，沪综指围绕3,250点上下波动，中小盘股整体走势比较沉闷，消费及钢铁、有色等周期性板块则领涨。短线看，大盘经充分消化整理后仍有望冲击3,300点。

沪综指.SSEC收报3,253.24点，涨3.46点或0.11%；此前收盘高点为2017年4月13日3,275.96点；该指数全周累计上涨0.47%；为连续第六周上涨，今日上海A股成交额为1,981亿元人民币，上日为2,423亿元。

国盛证券分析师刘旻指出，今日中小盘股未能持续大涨，而是出现横盘整理，表现弱于市场预期，由于影响创业板的不利因素仍未完全消失，如乐视网(300104.SZ)继续停牌等，使得投资者对其采取了短期投机式的操作。

“周四从权重股板块溢出的资金今天再度从中小盘股回流权重股，影响了创业板的持续反弹。”他称。

他认为，部分市场资金对短期行情持币观望态度，令市场短期内难改震荡格局。后市看，真正有业绩支撑和良好成长性的个股仍将获得市场重新发掘。

今日白酒、家电等大消费板块和有色、钢铁等周期性板块涨幅居前。水井坊(600779.SS)、山西焦化(600740.SS) 、西宁特钢(600117.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,721.89点，涨0.26%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,708.4点，涨0.38%，成交11,619手。沪股通和深股通分别净买入14.65亿元和净买入9.4亿元。（完）