沪综指受金融股拖累续收跌 短线将调整以消化获利盘

路透北京8月3日 - 中国股市沪综指周四续收跌。分析师称，受金融股拖累，今日沪指开盘略有上攻后即一路回调，尾盘跌幅略有加大；大盘已连涨两个月左右时间，部分股票累积涨幅较大，短线将调整以消化获利盘。

沪综指.SSEC收报3,272.93点，跌12.13点或0.37%；今日上海A股成交额为2,434亿元人民币，上日2,791亿元。

“可能要有一定的调整，因为涨得这么多了，最近一段时间有一点强弩的感觉，有一点涨不动。”新时代证券分析师孙卫党说。

他指出，前期对指数贡献较大的银行股近日走势明显趋弱，对周期股的分歧也在加大；而上半年强势股目前仍处于调整阶段，市场缺乏引领行情的板块。另外临近半年报公布高峰期，部分业绩不达预期的股票仍在继续下跌，且跌幅相对偏大，加重了市场调整压力。

上证180金融指数收跌1.52%，上证银行股指数亦收挫1.55%，其中新华保险(601336.SS)收跌3.25%，招商银行(600036.SS)收挫2.74%。前期热门股沧州大化(600230.SS)收低8.31%、科大讯飞(002230.SZ)收跌5.64%。

沪深300指数.CSI300收报3,727.83点，跌0.88%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,715.8点，跌0.96%，成交13,094手。沪股通和深股通分别净买入13.21亿元和净买入11.84亿元。（完）