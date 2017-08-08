沪综指连二日收升 涨价逻辑继续演绎扩散农产品板块整体上扬

路透北京8月8日 - 中国股市沪综指周二小幅收升，连二日收涨。分析师指出，今天大盘在高位窄幅波动，板块轮动效应比较明显，显示资金持续追涨意愿不强，但在盘中寻找投资机会的热度不减，涨价逻辑继续演绎扩散推动农产品板块整体上扬。目前市场存量资金博弈的性质未发生变化，短期料以震荡整理为主。

沪综指.SSEC收报3,281.87点，涨2.41点或0.07%；今日上海A股成交额为2,556亿元人民币，上日2,317亿元。

“大盘在这个位置运行的相对比较纠结。”首创证券分析师邵帅说，经济运行平稳令市场不具备大幅下跌的条件，而沪综指向上突破3,300点整数关口的压力也较大。

他指出，今天除有色板块外，市场强周期品种多数下跌，表明推动近期大盘走强周期板块获利盘的压力仍需要消化，而此前表现平淡的农产品板块受猪肉价格短期快速上涨，涨价逻辑继续演绎扩散的影响整体上扬。

创业板指数P收升1.73%，禾丰牧业(603609.SS)、雏鹰农牧(002477.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,732.21点，涨0.15%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,717.4点，跌0.01%，成交10,628手。沪股通和深股通分别净买入10.52亿元和净买入8.65亿元。（完）