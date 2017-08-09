沪综指小幅收跌 上涨动力仍不足市场热点持续切换

路透北京8月9日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌。分析师指出，今天大盘低开后维持低位震荡，经济数据和新疆、四川地震对市场影响不大。前期表现强势的金融板块股出现调整，而医药、食品饮料股有所反弹。目前大盘向上的动力不足，料后市指数维持横向波动的概率偏大。

沪综指.SSEC收报3,275.57点，跌6.30点或0.19%；今日上海A股成交额为2,376亿元人民币，上日2,556亿元。

“今天的市场主要是一个热点切换的过程。”联讯证券分析师陈勇说。

他指出，钢铁、有色股在前期强势上涨后，短期涨幅过大，在目前点位跟风盘开始不足，回吐压力也较大，而资金愿意选择调整较为充分，或价格仍处低位的股票。热点切换通过指数平稳的波动进行，因此转换过程比较温和。

中国7月通胀基本符合市场预期，继续呈现总体持稳态势。分析师表示，下半年通胀形势料仍温和，但年底需警惕通胀上行的风险；政策上，目前防风险调结构的基调料继续保持。

中国地震台网周三发布消息，8月9日在新疆博尔塔拉州精河县（北纬44.27度，东经82.89度）发生6.6级地震。[nB9S1IB01E]8月8日21时19分，阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生7.0级地震，截至9日凌晨5时，地震已造成九人死亡、164人受伤。

今日消费龙头股贵州茅台(600519.SS)收涨1.71%，再创历史新高。

沪深300指数.CSI300收报3,731.04点，跌0.03%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,715点，跌0.02%，成交10,907手。沪股通和深股通分别净买入7.47亿元和净买入5.71亿元。（完）