沪综指收跌 经济数据低于预期周期板块集体回落拖累大盘

路透北京9月14日 - 中国股市沪综指周四收跌，终止此前三连涨。分析师指出，今日公布宏观经济数据低于预期，市场对后期经济走势存在一定的分歧，场内氛围趋于谨慎，主动性卖盘有所增加，钢铁、有色等周期板块集体回落。短期沪综指上攻动能仍较弱，料回调过程中30日均线3,320点附近存在一定技术支撑。

沪综指.SSEC收报3,371.43点，跌12.72点或0.38%，今日上海A股成交额为2,562亿元人民币，上日为2,303亿元。

“今天公布的8月份数据低于预期，使得市场观望和谨慎的情绪有所升温，导致煤炭、有色和钢铁板块集体出现回落，拖累指数调整。”首创证券分析师邵帅指出。

他并指出，沪综指近期连续冲击3,400点整数关口未果，技术面阻力较大，在这一重要的技术关口大盘需要反复震荡以消化压力，短线看沪综指30日均线3,320点附近存在一定技术支撑。

继7月中国经济数据放缓后，8月工业、投资和消费再度全线逊于预期，除多雨天气等季节性因素之外，近期全面展开的环保大督查导致部分工业企业限产，并推高工业品价格，也是重要拖累因素，不过分析人士仍然认为中国经济保持了平稳运行。

今日上证大宗商品股票指数收跌1.31%，鄂尔多斯(600295.SS)收跌7.12%，海南矿业(601969.SS)收跌5.72%。

沪深300指数.CSI300收报3,829.96点，跌0.33%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,830.4点，跌0.40%，成交10,692手。沪股通和深股通分别净卖出2.35亿元和净买入3.87亿元。（完）