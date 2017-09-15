沪综指收跌至三周新低 周期股板块继续下挫拖累大盘

路透北京9月15日 - 中国股市沪综指周五收跌至三周新低，连二日下跌。分析师指出，今日大盘低开后震荡走低，盘中一度击破20日均线（3,351点）并下探至3,345点的近期低点。市场整体表现非常弱势，钢铁、煤炭等周期股出现集体、持续大跌，预计大盘将进入一段时期回调整理。

沪综指.SSEC收报3,353.62点，跌17.81点或0.53%，此前收盘低点为8月25日的3,331.52点；该指数全周累计下跌0.35%；今日上海A股成交额为2,524亿元人民币，上日为2,562亿元。

“今日的下跌具有延续性，一方面主要是前期强势上涨的板块出现了集体下跌所致。另外大盘3,400点附近存在较强的压力，股指屡次无法有效上攻，所以选择重新回到3,350-3,380点的箱体内进行修整。”国盛证券分析师刘旻指出。

他并指出，由于资金从前期大幅上涨的板块流向二线蓝筹股板块，加速进行调仓换股导致板块间冷热不均。券商、军工、房地产等前期涨幅相对温和的板块今天逆势上涨，短期资金开始寻找市场新热点，房地产板块基本面相对良好、稳健，受到资金青睐。

今日上证大宗商品股票指数收跌2.53%，新钢股份(600782.SS)收跌9.87%、云铝股份(000807.SZ)跌停报收。万科A(000002.SZ)收升6.31%，再创历史新高。

沪深300指数.CSI300收报3,831.30点，涨0.03%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,823.0点，涨0.16%，成交12,411手。沪股通和深股通分别净买入2.03亿元和净卖出0.99亿元。（完）