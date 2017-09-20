沪综指收盘小涨维持窄幅盘整 板块轮动令市场人气不散

路透上海9月20日 - 中国股市沪综指周三收市小涨。分析师指出，虽然沪综指昨日跌破20日均线，但投资者的维稳预期仍旧存在，而且近期板块轮动令市场人气不散，今日大盘还是维持窄幅盘整。

沪综指.SSEC收报3,366点，涨9.16点或0.27%；今日上海A股成交额为2,255亿元人民币，上日为2,205亿元。

“市场有持续热点，大盘也没怎么走坏。估计在(国庆)长假前，股指不会有大的波动，个股行情将继续。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

瑞银证券报告称，7月份针对500名中国公司高层的调查显示，这些企业负责人整体上对今后六个月的展望较为积极，多数公司计划加大资本开支。企业高管较强的信心是基于2016年三季度以来公司营收和净利润不断改善的良好局面，而这正是近期股市上扬的主要动力。

有色资源及新能源汽车产业概念股表现较强，翔鹭钨业(002842.SZ)收盘封涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,842.44点，涨0.27%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,845.4点，涨0.47%，成交12,350手。沪股通和深股通分别净买入9.85亿元和净买入11.58亿元。（完）