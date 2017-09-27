沪综指微幅收升 工业企业利润数据偏好周期股超跌反弹

路透北京9月27日 - 中国股市沪综指周三微幅收升。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，周期股受工业企业利润数据偏好影响超跌反弹，通讯类板块领涨，但市场观望氛围仍浓厚，成交持续偏淡。由于大盘前期调整较为充分，料短期下跌空间不大，国庆长假前大盘将保持稳定。

沪综指.SSEC收报3,345.27点，涨1.69点或0.05%；今日上海A股成交额为1,687亿元人民币，上日为1,588亿元。

“今天盘中就是5G概念走得比较强，另外规模以上工业企业利润数据公布以后，周期股前期超跌后也有反弹。”新时代证券分析师孙卫党指出。

他并表示，近期指标股依然充当稳定市场的调节作用，市场热点多了指标股就进行调整，热点匮乏指标股就动一动，同时其他的股票顺势调整，调整充分后就会再出现一轮行情，所以市场不乏热点。

中国8月规模以上工业企业实现利润同比增速明显加快。总体看，工业产品价格上升、企业生产成本下降、石油、钢铁和电子等行业拉动，是当月工业企业利润提升的主要原因。同时供给侧结构性改革措施持续发力，企业多项效益指标呈现积极变化。

上证大宗商品股票指数收升0.95%，烽火通信(600498.SS)、安阳钢铁(600569.SS)涨停报收，中兴通讯(000063.SZ)收升5.42%。

沪深300指数.CSI300收报3,821.2点，涨0.01%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,819.8点，涨0.23%，成交10,250手。沪股通和深股通分别净卖出1.42亿元和净买入8.76亿元。（完）