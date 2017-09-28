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沪综指小幅收跌至逾一个月新低 地产股和周期股走弱拖累大盘
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2017年9月28日 / 早上7点17分 / 20 天前

沪综指小幅收跌至逾一个月新低 地产股和周期股走弱拖累大盘

1 分钟阅读

路透北京9月28日 - 中国股市沪综指周四小幅收跌，创逾一个月新低。分析师指出，今日大盘全天维持窄幅震荡，受国庆节长假消费预期增加影响，食品饮料板块逆势走强，而金融地产权重股和周期股则抛压较重，对大盘形成拖累。目前股指仍在短期下降通道内运行，料后市仍将窄幅区间内震荡整理。 　

沪综指.SSEC收报3,339.64点，跌5.63点或0.17%；此前收盘低位为2017年8月25日的3,331.52点；今日上海A股成交额为1,817亿元人民币，上日为1,687亿元。

“今天就是食品饮料板块往上撑。”信达证券分析师谷永涛指出。

他并表示，此前宏观经济有转弱的迹象，对周期股和大盘权重股走势形成压制，市场资金可能会回到抱团取暖的状态，消费白马股重新受到关注。后市需密切关注，宏观数据能否出现好转和周期行业产品价格能否保持坚挺。

上证大宗商品股票指数收跌0.52%，地产类指数收跌1.64%。京能置业(600791.SS)收跌7.94%，水井坊(600779.SS)收升9.73%。

沪深300指数.CSI300收报3,822.54点，涨0.04%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,831.0点，涨0.13%，成交9,640手。沪股通和深股通分别净卖出1.58亿元和净卖出1.38亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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