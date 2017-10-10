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沪综指先抑后扬小幅收升 大盘整体震荡医疗股领涨
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#中国财经
2017年10月10日 / 早上7点17分 / 8 天前

沪综指先抑后扬小幅收升 大盘整体震荡医疗股领涨

1 分钟阅读

路透北京10月10日 - 中国股市沪综指周二先抑后扬小幅收升。分析师指出，今日大盘整理下探至3,360点一线，午后震荡回升。受政策利好刺激，医疗板块相对强势，但受期货市场价格暴跌拖累，资源类股票表现则比较疲弱，料近期大盘整体走势仍以震荡为主。 　

沪综指.SSEC收报3,382.99点，涨8.61点或0.26%；今日上海A股成交额为2,308亿元人民币，上日为2,270亿元。

“大盘走势基本上比较平稳。政策利好的冲击效应已经过去，市场回到节前震荡市的节奏，市场热点继续分化，而且比较突出。”开源证券分析师杨海指出。

他表示，节后整体资金面未见太大宽松，依旧保持相对紧平衡的状态。同时银行等金融类股票虽有定向降准的利好影响，但未见突出表现，因此指数略显上攻乏力。短期市场热点仍将以人工智能、大数据、5G通讯等高科技新兴产业为主线，但在19大召开之前，这些热点可能会出现阶段性高点。

中国国务院总理李克强周一召开国务院常务会议称，将进一步做好基本医保全国联网和异地就医直接结算工作，完善公立医院运行机制，并推行医联体建设，确保10月底前所有三级公立医院参加医联体建设，鼓励民营医院等社会办医疗机构参与。

上证银行股指数收升0.62%，辰欣药业(603367.SS)、大理药业(603963.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,889.86点，涨0.20%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,893.0点，涨0.06%，成交12,489手。沪股通和深股通分别净买入24.65亿元和净买入17.54亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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