沪综指收升创逾21个月新高 医疗医药板块保持强势

路透北京10月11日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，创逾21个月新高。分析师指出，今日大盘震荡走高，昨日回调消化部分获利卖压后场内仍存在赚钱效应，对场外资金有一定吸引力。医疗医药板块保持强势，旅游等偏消费个股也有资金青睐，而钢铁、有色、煤炭等周期股走势依旧偏弱。料短线大盘有望继续在震荡中维持偏升走势。

沪综指.SSEC收报3,388.28点，涨5.29点或0.16%；此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点，今日上海A股成交额为2,309亿元人民币，上日为2,308亿元。

“市场目前还是热情比较高的阶段，赚钱效应对场外资金还是有吸引力。”联讯证券分析师陈勇指出。

他表示，进入四季度，市场炒作热点有转向消费板块的迹象。此前机构配置医药板块比例较低，近期医疗政策发生变化及市场寻找低位个股的需求，推动机构资金向医药产业链转移，并出现增配医药股的迹象。

今日辰欣药业(603367.SS)、大理药业(603963.SS)再度涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,902.69点，涨0.33%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,902.2点，涨0.32%，成交10,909手。沪股通和深股通分别净买入6亿元和净买入11.47亿元。（完）