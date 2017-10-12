沪综指收跌终结四连升 观望情绪上升投资者等待基本面明朗

路透上海10月12日 - 中国股市沪综指周四收市小跌，终跌此前四连升。分析师指出，近日A股板块轮动较为迅速，再加上中国9月宏观经济数据即将公布和十九大会议的临近，场内观望情绪上升，大盘呈现窄幅波动走势，成交有所缩减。

沪综指.SSEC收报3,386.1点，跌2.18点或0.06%，全日波幅仅18点；今日上海A股成交额为2,012亿元人民币，上日为2,309亿元。

“总体上还是维稳，先是军工股动了一下，之后是保险股，板块轮动比较快，持续性较弱，场外也没有令人兴奋的消息，大家都在等着看。”东北证券策略分析师沈正阳表示。

他指出，近日将公布的宏观数据及下周将召开的十九大，有望给市场带来一些新的信号，在此之前，增量资金入场意愿不强。

观察A股资金面的两个指标--两融余额及北上资金量，每日均呈现逐级递减趋势，沪深两融余额周一当天增加163.7亿元，周三的增量降至20.7亿元；沪股通和深股通的合计净流入量周一至周四分别为76.8亿元、42.2亿元、17.5亿元和4.8亿元。

沪深300指数.CSI300收报3,912.95点，涨0.26%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,916点，涨0.37%，成交10,739手。沪股通和深股通分别净卖出4.1亿元和净买入8.9亿元。（完）