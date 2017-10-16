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沪综指放量小幅收跌 中小盘股和次新股领跌挫伤市场人气
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#中国财经
2017年10月16日 / 早上8点11分 / 6 天前

沪综指放量小幅收跌 中小盘股和次新股领跌挫伤市场人气

1 分钟阅读

路透北京10月16日 - 中国股市沪综指周一小幅收跌。分析师指出，今日大盘一度冲击3,400点整数关口，但再次无功而返回落，中小盘股和次新股领跌挫伤市场人气。由于目前市场资金偏紧，且数据显示四季度经济难有明显持续改善，料市场在十九大召开前后将持续震荡行情。 　

沪综指.SSEC收报3,378.47点，跌12.05点或0.36%，今日上海A股成交额为2,214亿元人民币，较上日1,809亿元增逾两成。

“今天领跌主要是中小盘股和次新股，跌幅比较大，对市场人气杀伤比较大。”开源证券策略分析师杨海表示。

他指出，目前几乎场内所有板块均已经历一轮上涨，部分股票累计涨幅较大，高估值股票获利抛压更重。今天银行股、黑色和有色系个股反弹，试图稳住大盘指数，但没有形成一致合力，因此很难改变大盘目前的震荡格局。

瑞银证券策略分析师高挺今日发布报告称，短期下行风险因素叠加效应有可能对经济产生冲击，从而对市场情绪形成一定程度的抑制。此外，金融市场监管力度的加强令流动性相对紧张，也限制了A股表现。短期市场利率仍然高企，意味着流动性紧张的局面并未缓解。

中国9月通胀数据一冷一热，CPI受高基数和食品价格拖累，同比涨幅较前月回落；但PPI在大宗商品价格带动下，同比涨幅远超预期，升至半年新高。分析人士普遍预计，CPI将继续保持温和增长，而随着基数抬高和国内投资放缓，PPI涨幅将冲高回落。

上证银行股指数收升0.90%，创业板指数P收跌2.25%，深市逾20家个股收报跌停。

沪深300指数.CSI300收报3,913.45点，跌0.19%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,918.0点，跌0.28%，成交11,470手。沪股通和深股通分别净买入3.64亿元和净买入12.09亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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