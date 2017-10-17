沪综指续小幅收跌 十九大临近观望氛围浓厚成交明显萎缩

路透北京10月17日 - 中国股市沪综指周二继续小幅收跌。分析师指出，继昨日释放部分风险后，今日大盘下跌动能有所减弱，指数全日窄幅震荡，家电板块走势偏强，而资源类股领跌；中共十九大明日就将召开，场内观望氛围浓厚，成交量萎缩明显，料短期大盘走势将保持相对稳健。

沪综指.SSEC收报3,372.04点，跌6.43点或0.19%；今日上海A股成交额为1,625亿元人民币，较上日2,214亿元减近三成。

“历届大会都是这样一个规律，会议之前涨一涨，会中大家观望一下，大盘窄幅震荡盘整一下，会后看结果，如果有一些超预期的东西，对市场提振一下。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他指出，近期市场消息面相对平静，市场风格偏向防御性，上市公司三季报披露期内，家电、白酒等偏消费行业的三季报业绩增长料超预期，消费板块中的龙头股表现相对坚挺；而以创业板为代表的中小盘股三季报业绩预计整体不太乐观，因此走势相对疲弱。

创业板指数P收跌0.30%；上证180资源指数收挫1.54%。

沪深300指数.CSI300收报3,913.07点，跌0.01%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,911.0点，跌0.33%，成交10,887手。沪股通和深股通分别净买入2.19亿元和净买入15.92亿元。（完）