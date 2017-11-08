沪综指冲高回落微收升 进出口数据提振信心但短线抛压加大

路透北京11月8日 - 中国股市沪综指周三冲高回落微收升。分析师指出，今天公布的进出口数据优于市场预期，对市场信心有所提振，大盘在券商股带领下盘中一度创出阶段性新高，但短线抛压随之涌现。大盘连续上涨后有回调整理要求，以消化获利回吐压力，料后市有望保持温和上行节奏。

沪综指.SSEC收报3,415.46点，涨1.89点或0.06%；今日盘中一度冲高至3,434.49点，今日上海A股成交额为2,418亿元人民币，上日2,424亿元。

“上证综指冲高回落，主要还是热点的切换，从之前的消费蓝筹股向券商股切换了一下。”联讯证券分析师陈勇表示。

他认为，今天券商股表现抢眼，但其持续性存疑，对指数带动可能也不及其他强势板块。大盘冲高回落，说明短线抛压有点重，大盘连涨三天后可能要整理一下。但外围市场仍在上涨，进出口数据也显示外需较强，加之目前国内政策和经济相对稳定，料市场仍将以震荡上行为主。

中国海关总署周三公布，以美元计价10月出口同比增长6.9%，进口同比增长17.2%。10月贸易顺差为381.7亿美元。

亚股周三勉力再创十年峰值，因数据显示，中国进口需求仍充满活力。中信证券(600030.SS)收升3.37%。

沪深300指数.CSI300收报4,048.01点，跌0.15%；沪深300指数期货主力11月合约收报4,046.6点，涨0.12%，成交14,025手。沪股通和深股通分别净买入10.8亿元和净买入9.15亿元。（完）