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沪综指收升续创逾22个月新高 放宽金融业外资准入推高保险股（更新版）
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2017年11月10日 / 早上7点24分 / 更新于 1 天前

沪综指收升续创逾22个月新高 放宽金融业外资准入推高保险股（更新版）

2 分钟阅读

（新增更多评论）

路透北京11月10日 - 中国股市沪综指周五连续五日上涨，并再创逾22个月新高。分析师指出，今日大盘先抑后扬，午后在中国宣布大幅放宽金融企业外资持股比例限制的消息刺激下，保险股领涨并带动股指翻红上扬，中小盘股亦表现活跃，市场情绪趋乐观。

中国财政部副部长朱光耀中午表示，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。此外还取消对中资银行外资持股限制，放宽人身保险公司投资比例。

交通银行金融研究中心研究员刘健指出，“此举应有利于外资进一步投资中国金融业，扩大股权投资，一定程度上有助于完善公司治理结构，另外也意味着中国金融业未来竞争可能更为激烈。”

沪综指.SSEC收报3,432.67点，涨4.88点或0.14%；该指数本周累计上涨1.81%，此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点，今日上海A股成交额为2,555亿元人民币，上日2,051亿元。

华中某券商国际部负责人表示，从目前国内金融行业的成熟度和自身情况来看，受影响首当其冲的是保险行业，其次是证券业和银行业。

中国股市对此反应正面，保险股板块集体飘红，其中新华保险(601336.SS)收高约9%，中国平安(601318.SS)收升逾5%。但银行板块走势偏弱，工商银行(601398.SS)、建设银行(601939.SS)均收跌2%。

盘古智库研究员吴琦指出，从消极的一面来看，放宽外资持股比例会导致中国金融体系风险和调控难度加大，可能给国内银行业带来冲击。

**市场乐观预期增加**

“本周前三个交易日市场强势上涨在短时间内消耗了部分做多能量，周四和周五大盘在3,400点上方维持强势振荡，从技术上看有利于清洗市场浮动筹码，为中期行情的展开蓄积多方能量。”国盛证券分析师刘旻表示。

他称，今日白酒、通信和保险等蓝筹股仍然是上涨主力，中小盘股走势也相对活跃，市场交易机会较前期有明显增加。今天创业板指和中小板指均出现了强势上涨，表明投资者情绪并未受到大盘振荡的影响，市场对后市的乐观预期增加。

他并称，十九大之后，市场消息面较为活跃，刺激了资金的入场意愿，给题材股板块提供了机会，预计题材股将是中期行情的重要热点之一。

对于中国大幅放宽金融业市场准入，刘旻认为，从长期看，这将加大中国证券市场的开放力度，但短期对市场的影响力度不大。

创业板指数P收升0.88%，两市近30只中小盘股涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,111.91点，涨0.88%；沪深300指数期货主力11月合约收报4,115.6点，涨1.25%，成交11,989手。沪股通和深股通分别净买入2.15亿元和净买入1.75亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进/屈桂娟

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