沪综指六连升收创22个半月新高 银行钢铁等低估值股领涨

路透北京11月13日 - 中国股市沪综指周一连续六日收升，创近22个半月新高。分析师指出，今日中小银行股率先上涨并带动整个银行股板块上行，钢铁等低估值股亦是走势强劲，盘中再度出现结构性行情，大盘温和上行。

沪综指.SSEC收报3,447.84点，涨15.17点或0.44%，此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点；今日上海A股成交额为2,664亿元人民币，上日2,555亿元。

“大盘走得很稳啊，银行股和钢铁股出力不少。但目前结构性行情相当明显，大部分个股是下跌的，显示投资者对后市分歧较大。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示。

他说，每年年底是一个窗口期，不少投资机构需要退场结帐，大盘面临的抛售压力不小，此时多头动用权重股护盘，或许是一个不错的选择。

上证银行股指数收升1.22%，其中吴江银行(603323.SS)收于涨停。

沪深300指数.CSI300收报4,128.07点，涨0.39%；沪深300指数期货主力11月合约收报4,127.4点，涨0.43%，成交10,383手。沪股通和深股通分别净买入1.9亿元和净买入5.4亿元。（完）