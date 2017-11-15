沪综指连二日收跌 资金面趋紧保险和资源股领跌

路透上海11月15日 - 中国股市沪综指周三继续收跌。分析师指出，由于资金面趋紧，前期较活跃的中小市值股和概念股面临较重抛压，成为今日“重灾区”，权重较大的保险和钢铁煤炭等周期股亦出现调整，使得大盘走势偏弱，午后沪综指一度跌破3,400点整数关口。

沪综指.SSEC收报3,402.52点，跌27.03点或0.79%，日低为3,396.381点；今日上海A股成交额为2,395亿元人民币，上日2,671亿元。

“近期国债收益率迈向4%，无风险收益率的提高，对蓝筹股买盘有所抑制。”东北证券策略分析师沈正阳称，“昨天出的宏观数据不太好，未来不确定因素又出来了，大家都有点犹豫。”

中国银行间债市10年期国债活跃券收益率昨日一度冲至4.01%，创逾三年新高。今日现券则有所企稳，交易员表示，经过前两日动荡后，目前市场情绪略有缓和，但能否就此转稳或向好还有待观察。

中国国家统计局周二公布，10月规模以上工业增加值和社会消费品零售总额均低于路透调查预估中值，且均为年内次低；1-10月固定资产投资创下1999年12月以来最低。

创业板指数P收跌1.51%，中国人寿(601628.SS)收跌3.83%。

沪深300指数.CSI300收报4,073.67点，跌0.63%；沪深300指数期货主力11月合约收报4,073.4点，跌0.75%，成交11,726手。沪股通和深股通分别净卖出11.6亿元和净卖出7.9亿元。（完）