沪综指收升结束四连跌 受资管新规等利空打压投资者趋谨慎

路透北京11月20日 - 中国股市沪综指周一先抑后扬尾盘收升，结束连四日下跌。分析师指出，上周末管理层连发资管新规等重磅政策，今天早盘市场受利空情绪继续宣泄的影响跳空低开，跌幅一度超过1%，不过午后股指止跌企稳并逐渐回升，尾盘翻红收涨，但投资者情绪仍然谨慎。

分析师并表示，资管新规出台对股市影响有限，因在指导意见未出台前，证券行业已经按照资管新规的标准开始规范，除对投资者情绪有所影响外，消息对股市利空效应已经减弱。另外，国有股划转社保方案明确，试点中涉及上市公司的比重较少，且社保变现的可能性不大，因此目前对市场影响也不大。

沪综指.SSEC收报3,392.40点，涨9.49点或0.28%；今日上海A股成交额为2,280亿元人民币，较上日3,134亿元减近三成。

“早上有情绪的宣泄，这个气泄完了，市场基本上就平稳了，市场的总成交量在较短的时间内不会放大。”开源证券分析师杨海表示。

他认为，资管新规对于股市的规范主要是禁止社会资金通过非正规渠道进入股市，这部分资金规模有限，而且经过近一年的时间基本已经清理完毕。不过临近年底，政策会影响部分资金入场的积极性。

中国央行、银监会等五部委周五联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，明确界定了资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，并明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。

杨海并称，国有股划归社保方案明确，试点中上市公司比重较少，其主要盈利方式是分红，另外即便是划拨部分上市公司股权，但其变现的难度较大，因此短期内出售施压股市的可能性不大。

国务院日前印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案，将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构纳入划转范围，划转比例统一为企业国有股权的10%。

创业板指数P收升1.41%，上证银行股指数收升1.19%，平安银行(000001.SZ)收升8.12%，中捷资源(002021.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,143.83点，涨0.56%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,146.0点，涨0.81%，成交15,770手。沪股通和深股通分别净卖出15.03亿元和净买入7.75亿元。（完）