沪综指收挫逾2%创近一年最大跌幅 受蓝筹板块等回调拖累

路透北京11月23日 - 中国股市沪综指周四收挫逾2%至近两个月新低，并创近一年最大单日跌幅。分析师指出，今日大盘低开后一路震荡走低，前期强势的蓝筹板块和龙头股回调明显，场内人气受到打压，获利了结心态加重，尾盘指数加速跳水。

他们认为，目前大盘整体处下降趋势，技术上形成一阴吞三阳的走势，料后市调整时间和幅度将加大。

沪综指.SSEC收报3,351.92点，大跌78.54点或2.29%；此前收盘低点为9月29日的3,348.94点，此前最大单日跌幅为去年12月12日的2.47%。今日上海A股成交额为2,702亿元人民币，上日为2,735亿元。

“大盘前期连续反弹了三天，涨得不少，但是好像个股都没什么劲，再加上科技龙头股和白马股都回调了，没有龙头了，没有方向了。”开源证券策略分析师杨海指出。

联讯证券分析师陈勇则称，年底增量资金难有明显增加，行情多以场内存量资金博弈主导，致指数波动幅度加大，另外年底机构面临一定套现压力，近期前期强势的蓝筹板块多数处于高位并开始走弱，导致市场陷入调整。短期需注意前期涨幅过大板块获利了结的情况。

上证金融地产行业指数今日收跌2.11%；贵州茅台(600519.SS)收挫2.58%，平安银行(000001.SZ)收跌4.97%，华大基因(300676.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,102.40点，跌2.96%；沪深300指数期货主力12月合约收报4,099点，跌2.88%，成交19,574手。沪股通和深股通分别净买入20.99亿元和净卖出0.75亿元。（完）