沪综指反弹收升个股普涨 自贸港、超跌次新股表现强势

路透北京12月26日 - 中国股市沪综指周二反弹收升。分析师指出，今日个股出现普涨，其中自贸港、超跌次新股表现强势，有效激活市场人气，场内赚钱效应有所回升。但量能未见放大，显示场外资金仍在谨慎观望，料短线大盘将维持横盘整理走势。

沪综指收报3,306.12点，涨25.66点或0.78%；今日上海A股成交额为1,746亿元人民币，上日为1,772亿元。

“大盘连续4日上试20天线（3,297点），指数在年线与半年线区间横盘整理过程中，将以20天线作为短期多空分水岭。”首创证券高级投资顾问张彦芸表示。

她认为，临近年关央行连续4日净回笼2,600亿恰逢本周解禁高峰，市场资金维持紧张态势，1个月shibor利率二连涨再刷两年半新高。另外深成指、创业板下跌，盘中一度跌穿半年线及近期低点，大盘需要反弹以修复超卖的周线指标。

中国央行周二公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，临近年末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市场操作，为连续第三日无操作。据此计算，公开市场单日净回笼500亿元。

张彦芸还表示，近期燃气供不应求至价格持续上涨，龙头贵州燃气连续五日涨停。同时环保政策配合煤改气措施推动天然气快速上涨，燃气销售企业迎来量价齐升的局面。个股上板块内部出现分化，针对业绩合理估值的品种仍可期待。

今日秦港股份、招商公路涨停收报。

沪深300指数收报4,053.62点，涨0.30%；沪深300指数期货主力1月合约收报4,068.8点，涨0.54%，成交15,143手。（完）