沪综指震荡收低 中小盘股整体下跌拖累市场情绪

路透北京7月10日 - 中国股市沪综指周一震荡收低。分析师指出，今日大盘大部分时间震荡整理，尾盘指数跌幅略有扩大，中小盘股整体下跌，跌停股票家数开始增加，对市场情绪影响较大。短线看沪综指在3,200点上方仍面临较大压力，后市需要反复消化。

沪综指.SSEC收报3,212.63点，跌5.33点或0.17%，今日上海A股成交额为2,226亿元人民币，上日为2,017亿元。

“指数就是在这震荡，创业板指数今天有点破位了，后市主板可能会跟随创业板走，出现调整的概率比较大。”新时代证券分析师孙卫党表示。

他认为，今天经济数据对市场影响较弱，权重股经过调整后，今日上证50指数再度冲击近期新高，虽然目前大盘指标股估值水平仍未过高，其坚挺走势仍会对指数形成支撑，且最近市场热点轮动，对指数有点稳定作用。

中国6月CPI和PPI同比涨幅一如市场预期，均持平于前月。现阶段物价持稳，且年内通胀或通缩的可能性均偏低，预计未来CPI会温和抬升但在2%以内，PPI涨幅则继续收窄。

上证50指数收升0.25%，创业板指数P收跌1.75%，两市约10家个股跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,653.69点，跌0.06%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,634.0点，涨0.10%，成交12,756手。沪股通和深股通分别净买入1.26亿元和净买入8.95亿元。（完）