沪综指连四日收升再创逾两年新高 但3500点附近遇阻回落

路透北京1月19日 - 中国股市沪综指周五连四日收升，续创逾两年收盘新高。分析师指出，今日大盘冲高至近3,500点关口后遇阻回落，显示连续上涨后有整固要求，加之股指在冲击整数关口前多出现反复整荡，后市有望出现回调整理。

沪综指.SSEC收报3,487.86点，涨13.11点或0.38%，日高至3,498.43点；此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点。本周沪综指累计升1.7%，录得连五周上涨。今日上海A股成交额为2,940亿元人民币，上日为2,675亿元。

“今天沪综指还是一个上冲的过程，接近3,500点整数关口，今天领涨的是小银行和券商股两大板块。”联讯证券分析师陈勇称，而航空，船舶等此前不太突出的板块今日也有所表现，说明现在市场情绪整体正在回暖。

上证180金融指数.SSE180FI今日收升1.01%，券商股--东兴证券(601198.SS)和中国银河(601881.SS)，以及小银行股--张家港行(002839.SZ)均涨停报收。

他并指出，本周创业板指数止跌回稳，未出现大幅反弹，说明市场目前仍未能完成风格的切换。近日银行、地产和周期股走强和经济复苏情况联系较大，经济复苏带动周期股基本面出现大幅改善预期，因此上述板块走强有基本面支持。

中国经济增速在经历了连续六年放缓后首度出现回升，2017年全年增长6.9%平稳收官；在投资和消费保持相对平稳之际，这主要得益于外贸带来的正增长。分析人士认为，在供给侧改革、环保、金融去杠杆等因素制约下，中国经济仍有反弹，表明当前实体经济的确称得上“稳中向好”，新动能对经济增长的贡献在进一步增加。

沪深300指数.CSI300收报4,285.40点，涨0.33%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,303.6点，涨0.64%，成交14,681手。沪股通和深股通分别净买入3.73亿元和净买入8.44亿元。（完）