沪综指收跌1.4%至近半年新低 金融和周期股继续下挫拖累大盘

路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周四缩量收跌1.4%至近半年新低。分析师指出，连续下跌后今日大盘仍未见起色，受金融、煤炭等蓝筹股继续下挫拖累，沪综指盘中一度击穿重要技术支撑位3,250点一线，不过中小盘股全线展开反弹，显示有部分抄底资金开始入场，料短线大盘续跌空间已有限。

沪综指.SSEC收报3,262.05点，跌47.21点或1.43%，盘中最低跌至3,225.71点，此前收盘低点为2017年8月16日的3,246.45点。今日上海A股成交额为2,221亿元人民币，上日为2,950亿元。

“我觉得它们（权重股）就是一个补跌。”开源证券策略分析师杨海说。

他认为，今日以金融、煤炭等板块以代表的强周期股出现补跌，意味着短期市场可能正经历最后一跌。此前上证50等大盘蓝筹股持续上涨，目前回调属于正常技术性调整，短期虽然回调幅度略超预期，但从目前蓝筹权重股的业绩和估值来看，股价不具备持续大跌的动力。

不过他也表示，当前国内宏观经济高速成长期已过，银行等周期行业的利润增速将趋缓，带动大蓝筹股的业绩增速回落，这点将在股价中提前体现出来。

另有业内人士表示，近日银监会召开会议，要求同业理财到期不得续作，银行的委外资金也要部分赎回，由于理财资金多持有大盘蓝筹白马股，因此近日市场出现抛售白马股的现象。

上证金融地产行业指数今日收跌3.18%，工商银行(601398.SS)收跌4.35%，中国石化(600028.SS)收盘重挫6.01%，兖州煤业(600188.SS)、江西铜业(600362.SS)均收跌6.13%。

美国股市周三先涨后跌丧失动能，显示出投资者对近期市场回落心有余悸，且担心将余波荡漾。

沪深300指数.CSI300收报4,012.05点，跌0.95%；沪深300指数期货主力2月合约收报3,996.6点，跌1.14%，成交18,338手。沪股通和深股通分别净买入13.48亿元和净买入17.13亿元。（完）