沪综指连五日收升创近19个月新高 金融板块再度走强

路透北京8月1日 - 中国股市沪综指周二连五日收升，创近19个月收盘新高。分析师指出，今日大盘继续攀升，金融权重股重新走强领涨，临近尾盘股指再度发力以全日最高点报收；而周期股经过前期集体大涨后，短线调整压力加大。

沪综指.SSEC收报3,292.64点，涨19.61点或0.60%；此前收盘高点为2016年1月6日的3,361.84点。今日上海A股成交额为2,561亿元人民币，上日2,533亿元。

“前期高点（3,295点）有一定压力，大盘需要反复震荡盘整，而后突破前期高点的可能性较大。”国都证券分析师肖世俊称。

他认为，本轮大盘自低点反弹以来，反弹时间已有两个月，有业绩支撑的板块轮动比较充分，市场对上市公司业绩利好预期已有充分反应，短期大盘上涨动力不太清晰，需要盘整消化获利盘压力。

他并指出，此前涨幅偏大的金融板块短期调整后，今天重获资金青睐，因其在经济企稳后盈利前景出现改善，目前估值水平仍相对便宜，有进一步修复空间；而工业品的市场需求改善并不十分明显，因此对周期股上涨的持续性存疑。

上证50指数.SSE50收升1.65%，上证银行股指数收涨1.19%；个股方面，无锡银行(600908.SS)收升7.08%，新华保险(601336.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,770.38点，涨0.87%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,748.8点，涨0.65%，成交11,942手。沪股通和深股通分别净买入9.69亿元和净买入6.35亿元。（完）