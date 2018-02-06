沪综指收跌3.4%创近两年最大单日跌幅 受外围市场重挫拖累

路透北京2月6日 - 中国股市沪综指周二放量暴跌3.4%，创近两年最大单日跌幅，并创逾一个月收盘新低。分析师指出，受外围市场连续重挫影响，今日A股继续大幅杀跌，个股哀鸿遍野。此前部分个股累积涨幅较大，本身有回调压力，叠加海外利空因素，春节长假临近，投资者纷纷落袋为安，导致今日市场跌幅加大。

沪综指.SSEC收报3,370.65点，跌116.85点或3.35%，此前最大单日跌幅为2016年2月25日的6.41%，此前收盘低点为2018年1月3日的3,369.11点；今日上海A股成交额为3,184亿元人民币，较上日2,520亿元增逾二成。

“受隔夜美股大跌影响，心理冲击还是比较大。”国都证券分析师肖世俊指出。

他认为，经济基本面未发生变化，蓝筹股的业绩仍处于增长的过程，只是处于估值重新回调的过程中。另外今天高估值、高比例股权质押的个股下跌动力较为明显，但市场短期非理性抛售造成的股票下跌很快将会得到修正。

今日两市共450多只股票跌停报收。

继上周五出现大跌后，美股周一再度出现暴跌，道琼工业指数一度大泻1,600点至日内低位，创下史上最大盘中点数跌幅，因投资者纠结于公债收益率上涨和通胀可能攀升。收盘时，道琼工业指数.DJI和标普500指数.SPX分别下跌4.6%和4.1%。

日股日经指数录得1990年11月以来最大点数跌幅，日股日经指数收盘大跌4.73%报21,610.24点。

沪深300指数.CSI300收报4,148.89点，跌2.93%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,119.8点，跌3.32%，成交18,860手。沪股通和深股通分别净卖出73.66亿元和净卖出22.98亿元。（完）