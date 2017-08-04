沪综指收盘小跌 新热点匮乏短期上攻压力较大

路透北京8月4日 - 中国股市沪综指周五收盘小跌。分析师称，今日市场尾盘出现明显杀跌，而周期性板块和军工板块则相对强势。由于市场新热点不多，前期持续上涨的周期板块调整压力加大，且沪综指在3,300点处前期套牢盘较多，短期上攻压力较大。

沪综指.SSEC收报3,262.08点，跌10.85点或0.33%；该指数全周累计上涨0.27%；今日上海A股成交额为2,854亿元人民币，上日2,434亿元。

“由于市场新热点不多，周期板块前期上涨较多，短期调整压力比较大，此外，在3,300点处市场前期套牢盘比较多。”国盛证券分析师刘旻说。

他指出，沪综指3,300点是重要的压力关口，不仅是前两次前期高点的所在位置，也是120周均线的所在位置。如果沪综指此次无功而返将使得大盘日后再度攻克此关口的难度会更大，因此虽然存在难度，多方仍会全力攻击此关口。

他并认为，周期股和消费板块短期浮盈筹码较多，继续大涨难度越来越大，市场需要新的热点推动大盘站上3,300点大关。目前军工和化工板块业绩相对好转或存在改革利好预期，股价相对滞涨也使其存在补涨要求，因此今日军工和化工板块出现了明显上涨。

中航高科(600862.SS)、航天电子(600879.SS)、中航黑豹(600760.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,707.58点，跌0.54%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,692.0点，跌0.79%，成交12,544手。沪股通和深股通分别净买入20.75亿元和净买入8.69亿元。（完）