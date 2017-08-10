沪综指连二日收低 热点匮乏周期股跌幅居前拖累大盘

路透北京8月10日 - 中国股市沪综指周四连二日收低。分析师指出，今天市场出现较大幅度调整，股指盘中出现快速下跌，一度探至60日均线(3,236点)附近，午后跌幅有所缩窄。盘面看，热点匮乏个股普跌，周期股跌幅居前对股指拖累明显。目前沪综指3,300点附近仍存在较强压力，大盘尚需反复震荡整理。

沪综指.SSEC收报3,261.75点，跌13.82点或0.42%；今日上海A股成交额为2,516亿元人民币，上日2,376亿元。

“上证综指已连续七周收阳，累计了相当涨幅，调整压力渐大，叠加热点的扩散和成交量的缩减等因素使得周四市场出现技术性调整。”国盛证券分析师刘旻说，今日调整是技术性整理，并不会从根本上改变大盘运行的趋势。

他指出，今日钢铁、煤炭和有色板块等周期性板块跌幅居前，主要是这些板块前期的强势上涨使自身存在大量浮盈筹码，在大盘下跌时，投资者纷纷兑现获利，使得这些板块跌幅居前。

他并认为，航空运输企业的固定资产主要是通过贷款向国外采购，人民币升值将使以人民币计价的财务费用下降。另外，大型航空运输上市公司较低的估值吸引了从其他板块流出的资金，且大型航空企业多为央企，随着国企改革的提速，其混改节奏也将提速。多因素叠加导致今日交通运输板块表现相对较强。

上证大宗商品股票指数.SSECE收跌1.27%，山西焦化(600740.SS)收跌0.40%，金钼股份(601958.SS)收跌0.47%。中国国航(601111.SS)收涨4.13%。

沪深300指数.CSI300收报3,715.92点，跌0.41%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,701点，跌0.47%，成交14,998手。沪股通和深股通分别净卖出4.37亿元和净买入2.48亿元。（完）