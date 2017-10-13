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沪综指小幅收升至逾21个月新高 中小盘股走势相对活跃
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#中国财经
2017年10月13日 / 早上7点14分 / 8 天前

沪综指小幅收升至逾21个月新高 中小盘股走势相对活跃

1 分钟阅读

路透北京10月13日 - 中国股市沪综指周五小幅收升至逾21个月新高。分析师指出，今日大盘全天窄幅波动，沪综指5日均线（3,385点）附近有较强支撑，午后股指震荡上扬。市场热点则相对分散，以电子家电、化工医疗、次新股为代表的中小盘股走势相对活跃，环保板块出现强势集体上涨。 　

沪综指收报3,390.52点，涨4.42点或0.13%，此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点，该指数全周累计上涨1.24%；今日上海A股成交额为1,809亿元人民币，上日为2,012亿元。

“整体上看，大盘区域震荡，热点持续性较弱，指数上有压力，下有支撑，成交量萎缩的总体格局并未发生根本性改变，这种局面将持续到下周。”国盛证券策略分析师刘旻表示。

他指出，周五环保板块出现强势集体上涨，水、气、固废、园林等细分板块均出现不同程度上涨。消息层面，市场传闻政府有计划开征环保税对板块形成直接刺激，环保行业将继续得到政策支持。

他并认为，环保板块今年涨幅落后于市场主流热点板块和沪综指等主要指数，存在一定的补涨需求。此外，市场前期比较沉闷，资金需要新的热点打破这种震荡格局，也是引发环保板块周五上涨的重要原因。多方因素的叠加共同造成了环保板块的上涨。

博天环境(603603.SS)、嘉澳环保(603822.SS)涨停报收。

沪深300指数收报3,921点，涨0.21%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,933点，涨0.57%，成交9,341手。沪股通和深股通分别净卖出6.74亿元和净买入10.84亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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