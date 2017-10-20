沪综指缩量小幅收升 上海自贸港题材股表现突出

路透上海10月20日 - 中国股市沪综指周五缩量小幅收升。分析师指出，上海筹建自由贸易港的消息令港口运输及上海本地股异军突起，而前期持续调整的有色、钢铁、建材等周期股亦出现集体反弹，推动大盘小幅走强，但成交仍明显不足，显示场内观望气氛未改。

沪综指.SSEC收报3,378.65点，涨8.48点或0.25%，本周累计下跌0.35%；今日上海A股成交额为1,547亿元人民币，创逾三个半月新低，上日为1,877亿元。

“周五市场出现上涨，是对前几个交易日窄幅震荡的一种技术性反弹，也是投资者情绪回归理性的一种表现。”国盛证券策略分析师刘旻表示。

他解释称，前期由于市场对护盘行情或将结束存在一定的担忧，出现了非理性抛售，这是造成本周大盘调整的一个重要原因；周五的反弹表明这种短期情绪宣泄已得到相当释放，预计反弹势头有望保持至下周。

上海自由贸易港概念成为今日亮点，上港集团(600018.SS)及东方创业(600278.SS)、锦江投资(600650.SS)、浦东建设(600284.SS)、外高桥(600648.SS)等上海本地股，甚至广州港(601228.SS)、厦门港务(000905.SZ)等港口股收盘均封涨停。

上海市委书记韩正周四下午在出席中共十九大会议时对记者表示，上海正按中央部署，筹划建立自由贸易港。

沪深300指数收报3,926.85点，跌0.11%；沪深300指数期货主力11月合约收盘报3,911.8点，跌0.14%，成交10,493手。沪股通和深股通分别净卖出1.3亿元和净买入0.9亿元。（完）