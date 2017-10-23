FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
沪综指续小幅收升 政策利好预期提振十九大概念股走强
频道
专题
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
中共十九大
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
国际财经
iPhone X需求将颇为庞大但称不上突出--调查
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
深度分析
焦点：日相安倍承诺教育和儿童照护支出将优先于预算平衡
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年10月23日 / 早上7点18分 / 2 天前

沪综指续小幅收升 政策利好预期提振十九大概念股走强

1 分钟阅读

路透北京10月23日 - 中国股市沪综指周一继续小幅收升。分析师指出，今日大盘蓝筹股整体走稳，场内题材股重新活跃；基于对十九大后的政策利好预期，十九大相关概念股表现较好。预计大盘将保持震荡上升格局，不排除沪综指再次挑战3,400点大关。

沪综指收报3,380.70点，涨2.05点或0.06%；今日上海A股成交额为1,641亿元人民币，上日为1,547亿元。

　“市场虽然有黑色有色系股票等题材表现，但量能不大，说明市场还是比较谨慎，市场在谨慎的范围内做多。”开源证券策略分析师杨海表示。

他认为，目前市场仍为结构性行情，与十九大有关的上海自贸区、美丽中国、环保、雄安区等概念股今天均有表现；而大盘蓝筹股继上周小幅冲高后，今日出现短暂调整，银行股亦整体小幅回调。

上证银行股指数收跌0.76%，上证大宗商品股票指数收跌0.23%。个股方面，上海物贸(600822.SS)、联泰环保(603797.SS)等涨停报收。

沪深300指数收报3,930.80点，涨0.10%；沪深300指数期货主力11月合约收盘报3,922.0点，涨0.22%，成交8,414手。沪股通和深股通分别净卖出11.8亿元和净卖出1.9亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 张喜良

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below