沪综指续小幅收升 政策利好预期提振十九大概念股走强

路透北京10月23日 - 中国股市沪综指周一继续小幅收升。分析师指出，今日大盘蓝筹股整体走稳，场内题材股重新活跃；基于对十九大后的政策利好预期，十九大相关概念股表现较好。预计大盘将保持震荡上升格局，不排除沪综指再次挑战3,400点大关。

沪综指收报3,380.70点，涨2.05点或0.06%；今日上海A股成交额为1,641亿元人民币，上日为1,547亿元。

“市场虽然有黑色有色系股票等题材表现，但量能不大，说明市场还是比较谨慎，市场在谨慎的范围内做多。”开源证券策略分析师杨海表示。

他认为，目前市场仍为结构性行情，与十九大有关的上海自贸区、美丽中国、环保、雄安区等概念股今天均有表现；而大盘蓝筹股继上周小幅冲高后，今日出现短暂调整，银行股亦整体小幅回调。

上证银行股指数收跌0.76%，上证大宗商品股票指数收跌0.23%。个股方面，上海物贸(600822.SS)、联泰环保(603797.SS)等涨停报收。

沪深300指数收报3,930.80点，涨0.10%；沪深300指数期货主力11月合约收盘报3,922.0点，涨0.22%，成交8,414手。沪股通和深股通分别净卖出11.8亿元和净卖出1.9亿元。（完）