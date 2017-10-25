沪综指收升至近22个月新高 场内观望氛围仍浓成交量能有限

路透北京10月25日 - 中国股市沪综指周三收升至近22个月新高，连四日上涨。分析师指出，今日大盘在环保、上海自由港等热点带动下震荡走高，但成交量能未见有效放大。由于19大后政策面将有新的变化，因此场内资金提前布局，或为大盘带来结构性行情。

沪综指收报3,396.90点，涨8.65点或0.26%；此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点，今日上海A股成交额为1,598亿元人民币，上日为1,784亿元。

“大盘本身离前期高点就很近，创新高完全有可能，但力度没有那么大，缩量带动不了太多的人气。”开源证券分析师田渭东表示。

他认为，19大后市场预期资金面或有收紧，将对市场产生影响，成交量持续低量说明多数投资者保持观望。另外，存量资金为明年行情做布局，提前进入部分领域令结构性行情得以持续。

他并称，近日场内资金围绕新的热点进行布局，例如上海自由港、拉动新经济的人工智能和OLED等科技概念，预计未来国家对环保的重视度可能还会提高，也将成为后期市场反复炒作的新热点。

菲达环保(600526.SS)、宏达新材(002211.SZ)涨停报收。

沪深300指数收报3,976.95点，涨0.44%；沪深300指数期货主力11月合约收盘报3,967点，涨0.71%，成交10,446手。沪股通和深股通分别净买入2.87亿元和净买入3.28亿元。（完）