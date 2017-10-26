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沪综指续收创近22个月新高 贵州茅台业绩超预期提振市场信心
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2017年10月26日 / 早上7点17分 / 1 天内

沪综指续收创近22个月新高 贵州茅台业绩超预期提振市场信心

1 分钟阅读

路透北京10月26日 - 中国股市沪综指周四续收创近22个月新高，并为连五日上涨。分析师指出，今日早盘大盘在指标股带动下再度冲击3,400点整数关口，上涨并未引起其他板块的抛压，说明市场对此次冲关认可度较高，全日走势相对稳健，未出现大幅震荡现象。贵州茅台(600519.SS)为首的蓝筹股业绩增长稳定，对市场信心提振较强。

沪综指收报3,407.57点，涨10.67点或0.31%；此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点，今日上海A股成交额为2,383亿元人民币，上日为1,598亿元。

“大盘还是沿着原来的震荡上行趋势，只是今天冲破3,400点可能对市场人气还是有一些刺激。”联讯证券分析师陈勇表示。

他认为，此前多次冲击3,400点未果，源于投资者在此位置普遍担忧存在一定不确定性，19大会后市场预期比较稳定，加之上市公司三季报业绩偏暖，全球经济持续复苏，市场对后市向好的认可度较高，前期投资者担忧的不确定性逐渐被打消，向上突破成交量放大说明部分资金回流市场。

中国白酒龙头企业--贵州茅台(600519.SS)周四公布季报显示，前三季度累计实现净利润199.84亿元人民币，同比增长60.31%，增速较上半年大幅提升；其中，三季度净利为87.33亿元，同比大增138%。

今日两市共有近50只个股涨停报收；贵州茅台(600519.SS)收升6.97%。

沪深300指数收报3,993.58点，涨0.42%；沪深300指数期货主力11月合约收盘报3,993.8点，涨0.78%，成交12,544手。沪股通和深股通分别净买入14.46亿元和净买入2.42亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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