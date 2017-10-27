沪综指续收创近22个月新高 大盘维持3,400点上方震荡整固

路透北京10月27日 - 中国股市沪综指周五续收创近22个月新高，并为连六日上涨。分析师指出，今日大盘通过强势震荡以巩固突破3,400点的有效性。盘中一度上攻至3,421点附近，银行、保险板块成为助涨主力，但钢铁、煤炭等资源类板块全面调整。随着后期成交量有望缓慢放大，市场格局有望出现权重股搭台，题材股唱戏的局面。

沪综指收报3,416.81点，涨9.24点或0.27%；此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点，该指数全周累计上涨1.13%；今日上海A股成交额为2,121亿元人民币，上日为2,383亿元。

“近期大盘在突破3,400点重要压力位后，虽仍存在回踩3,400点压力位以确认突破有效性的可能，但总体上上涨的空间已经打开。”国盛证券分析师刘旻表示。

他认为，近期市场成交相对清淡，权重股仍能连续小涨，反映出多方对权重股的筹码锁定较为集中。而中小盘股近期相对低迷，除少数受益十九大报告概念外，多数题材股的持续性较弱，这主要是由于市场经过前期震荡上涨后，进入到阶段性热点转换过程中，市场主流热点还在孕育中，场外资金仍然倾向持币观望的结果。

他并指出，以保险和银行为代表的金融股成为推动大盘突破3,400点压力位的关键力量，但其受制于市场成交量难以有效放大，场内仍以存量资金博弈为主，预计金融股出现短期大涨的概率不大。而资源类板块此前获利筹码较多，短期技术性反弹不改中期震荡调整趋势，近期权重股内部的热点转换也会加快这一过程。

上证银行股指数收升1.67%，招商银行(600036.SS)收涨5.84%，中国平安(601318.SS)收升4.41%。

沪深300指数收报4,021.97点，涨0.71%；沪深300指数期货主力11月合约收报4,021.8点，涨0.72%，成交11,029手。沪股通和深股通分别净买入1.27亿元和净买入2.15亿元。（完）