FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
沪综指小幅收升 市场分歧加大3400点关口现反复争夺
频道
专题
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
半岛局势
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
深度分析
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
美国不参与的TPP谈判接近尾声
国际财经
美国不参与的TPP谈判接近尾声
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年11月1日 / 早上7点18分 / 更新于 1 天前

沪综指小幅收升 市场分歧加大3400点关口现反复争夺

1 分钟阅读

路透北京11月1日 - 中国股市沪综指周三小幅小升。分析师指出，今日大盘在3,400点整数关口附近出现反复争夺，此前领涨板块出现冲高回落迹象，导致市场震荡加大。目前市场流动性有偏紧迹象，场内对资金紧张的担忧加剧，令大盘上冲存在后顾之忧。

沪综指.SSEC收报3,395.91点，涨2.57点或0.08%；今日上海A股成交额为2,318亿元人民币，上日为1,996亿元。

“今天市场还是震荡，在这个位置市场没有形成一个合力。”联讯证券分析师陈勇表示。

他认为，三季报公布后，市场对部分涨幅较大的个股存在一定分歧，部分机构有调仓动作导致白马股走势出现分化。另外近期煤炭、钢铁等大宗商品期货价格波动加大，对权重板块资源股的走势也有一定影响，后市大盘走势能否企稳也将视资源股情况而定。

他并指出，近日芯片板块较为活跃，由于此领域为国家重点扶持的产业，市场对政策预期存在较高的想象空间，因此人工智能、移动互联网等成为近期市场热点。

国科微(300672.SZ)涨停报收、科大国创(300520.SZ)收升9.95%。

沪深300指数.CSI300收报3,996.62点，跌0.25%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX7收报3,981.6点，跌0.25%，成交12,790手。沪股通.NQUOTA.SH和深股通.NQUOTA.ZK分别净买入16.23亿元和净买入10.53亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below