沪综指小幅收升 市场分歧加大3400点关口现反复争夺

路透北京11月1日 - 中国股市沪综指周三小幅小升。分析师指出，今日大盘在3,400点整数关口附近出现反复争夺，此前领涨板块出现冲高回落迹象，导致市场震荡加大。目前市场流动性有偏紧迹象，场内对资金紧张的担忧加剧，令大盘上冲存在后顾之忧。

沪综指.SSEC收报3,395.91点，涨2.57点或0.08%；今日上海A股成交额为2,318亿元人民币，上日为1,996亿元。

“今天市场还是震荡，在这个位置市场没有形成一个合力。”联讯证券分析师陈勇表示。

他认为，三季报公布后，市场对部分涨幅较大的个股存在一定分歧，部分机构有调仓动作导致白马股走势出现分化。另外近期煤炭、钢铁等大宗商品期货价格波动加大，对权重板块资源股的走势也有一定影响，后市大盘走势能否企稳也将视资源股情况而定。

他并指出，近日芯片板块较为活跃，由于此领域为国家重点扶持的产业，市场对政策预期存在较高的想象空间，因此人工智能、移动互联网等成为近期市场热点。

国科微(300672.SZ)涨停报收、科大国创(300520.SZ)收升9.95%。

沪深300指数.CSI300收报3,996.62点，跌0.25%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX7收报3,981.6点，跌0.25%，成交12,790手。沪股通.NQUOTA.SH和深股通.NQUOTA.ZK分别净买入16.23亿元和净买入10.53亿元。（完）