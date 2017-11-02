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沪综指收低 个股普跌短线调整压力加大
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2017年11月2日 / 早上7点20分 / 1 天前

沪综指收低 个股普跌短线调整压力加大

1 分钟阅读

路透北京11月2日 - 中国股市沪综指周四收低。分析师指出，今日大盘震荡下跌，个股普跌。股指此前在突破3,400点后，量能始终未能得到有效的配合，场内仍属存量资金博弈，且近期资金面趋紧，上攻力度不足导致大盘回落，短线调整压力加大。料后市大盘仍将在3,350点-3,400点间震荡整理为主。

沪综指.SSEC收报3,383.31点，跌12.60点或0.37%；今日上海A股成交额为2,097亿元人民币，上日为2,318亿元。

“从技术层面来说，市场震荡还是针对于3,400点整数关口的整理。”首创证券分析师邵帅表示。

他认为，前期行情主要来自于上市公司三季报的驱动，三季报业绩改善推动股价上涨，但业绩公布后市场出现利好兑现的迹象，考虑到四季度同比基数的问题，上市公司高盈利的可持续性仍需进一步观察，因此造成市场上投资者情绪整体偏谨慎。

中国央行周四公告，上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收逆回购到期等因素影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼1,400亿元人民币。

上海临港(600848.SS)、人人乐(002336.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,997.13点，涨0.01%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX7收报3,987.4点，跌0.06%，成交11,379手。沪股通.NQUOTA.SH和深股通.NQUOTA.ZK分别净买入8.92亿元和净买入7.79亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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