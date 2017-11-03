沪综指震荡收跌 钢铁、有色金属等周期股领跌大盘

路透北京11月3日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌。分析师指出，今日大盘震荡走低，指数逐级下挫，周期股和权重股持续疲弱，对大盘形成拖累，尾盘跌幅有所收窄。临近年底，部分资金离场观望心态渐浓，导致大盘获利套现压力加大，但沪综指60日均线3,347.22点附近存在一定支撑力度。

沪综指.SSEC收报3,371.74点，跌11.57点或0.34%；该指数全周累计下跌1.32%；今日上海A股成交额为2,072亿元人民币，上日为2,097亿元。

“毕竟涨了这么长时间，短期确实有一些压制因素，调一调正常。”国都证券分析师肖世俊表示。

他认为，10月PMI回落比较明显，国债利率上升较快，市场对未来通胀水平和资金成本都有一定担忧。加之大盘自5月份上涨以来，个股累计涨幅普遍在15%以上，白酒、家电等消费类个股估值水平处于历史高位，短期回调在情理之中。

他并称，尽管市场短期存在一定调整压力，但近日融资融券余额突破1万亿元大关，显示市场对后期行情仍有信心，因此料短期大盘调整幅度有限。

中国沪深证交所融资融券余额周三为10,051.1亿元，为22个月来首次突破1万亿元大关。据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5,178.191点。

上证大宗商品股票指数.SSECE收跌1.11%，康达新材(002669.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,992.70点，跌0.11%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,963.4点，跌0.36%，成交13,262手。沪股通和深股通分别净卖出1.89亿元和净买入5.34亿元。（完）