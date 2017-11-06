沪综指反弹收升 短期回调动力减弱消费板块领涨

路透北京11月6日 - 中国股市沪综指周一反弹收升。分析师指出，今日大盘早盘延续调整走势，午后出现逐波拉升，食品饮料、家电、医药板块等大消费板块领涨。技术上，上周大盘回调到60日均线（3,349点）附近获支撑后，短期回调动力减弱，料多空双方仍将在目前区域反复争夺，后市仍将以箱体震荡为主。

沪综指.SSEC收报3,388.17点，涨16.43点或0.49%；今日上海A股成交额为2,041亿元人民币，上日为2,072亿元。

“今天大消费板块还是受到资金的青睐，另外电子元器件和通信板块也表现不错，反映出新兴成长类品种经过前期的整理调整，优质个股开始受到资金的关注，配置价值显现。”首创证券分析师邵帅表示。

他认为，近期经济数据将密集发布，市场存在观望情绪，虽然此前针对3,400点整数关口的调整已对令短期技术面压力有所消化，但沪综指3,400点上方阻力仍然较大，后期市场运行仍将以结构性分化行情为主。

他并指出，受期货市场大宗商品价格大幅反弹的影响，今日以钢铁板块为首的周期股也表现相对强势。上证大宗商品股票指数.SSECE收升0.56%。

八一钢铁(600581.SS)、宏达矿业(600532.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,020.89点，涨0.71%；沪深300指数期货主力11月合约收报4,008.4点，涨1.30%，成交11,813手。沪股通和深股通分别净卖出0.23亿元和净买入6.56亿元。（完）