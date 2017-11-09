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沪综指收升至逾22个月新高 大盘有望保持震荡上行态势
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2017年11月9日 / 早上7点42分 / 1 天前

沪综指收升至逾22个月新高 大盘有望保持震荡上行态势

2 分钟阅读

路透北京11月9日 - 中国股市沪综指周四收升至逾22个月新高，连四日上涨。分析师指出，继昨天指数盘中创出近期阶段性新高后，今天经济数据对市场影响甚微，大盘大部分时间窄幅震荡，尾盘在成长股的带动下收于近全日最高点。后市料大盘仍有望保持震荡上行态势，延续进二退一的运行节奏。

沪综指.SSEC收报3,427.79点，涨12.33点或0.36%；此前收盘高点为2015年12月31日的3,539.18点，今日上海A股成交额为2,051亿元人民币，上日2,418亿元。

“大盘创了新高之后会有一定的调整。”新时代证券分析师孙卫党表示，当前市场运行节奏比较温和，指数创新高后就会调整，反之下跌过快又会反弹回升。

他称，今日以工商银行(601398.SS)、中国石化(600028.SS)为代表的权重指标股主动调整，同时前期涨幅较大的中小盘股也出现一定调整，但整体上资金在蓝筹股中往复运作的力度较大，其他股票吸引资金的能力则偏弱。

他并认为，金融、消费、高端制造等大盘蓝筹股经过一定调整后，目前上述板块的估值水平仍较为合理，后期将继续带领指数冲关，同时市场热点有向以高端制造为主的中小盘股过渡的迹象。

中国10月通胀数据略超预期，CPI受季节性因素和非食品价格上涨拉动，同比涨幅升至年内次高；而PPI受大宗原材料上涨的拉动，同比涨幅超预期，与上月持平。通胀虽或略存压力，但整体仍属温和平稳，货币政策料维持当前基调，不松不紧。[nL3S1NF1EP]

大族激光(002008.SZ)收涨9.25%，长盛轴承(300718.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,075.90点，涨0.69%；沪深300指数期货主力11月合约收报4,080.2点，涨0.76%，成交10,645手。沪股通和深股通分别净买入17.43亿元和净买入14.14亿元。（完）

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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