沪综指缩量微收升 短线博弈加剧中小盘股集体上涨

路透北京12月1日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘在3,300点上方弱势震荡，盘中曾短暂跌破半年线（3,306点）；金融等蓝筹权重股调整明显，但中小盘股出现集体上涨。下周料多空双方仍会围绕3,300点和半年线处进行反复争夺。

沪综指.SSEC收报3,317.62点，微涨0.43点或0.01%，日低至3,302.44点；本周该指数累计下跌1.08%。今日上海A股成交额为1,774亿元人民币，上日为1,919亿元。

“周五中小盘股出现了集体上涨，而前期超额收益明显的蓝筹权重股则出现了明显调整，这是市场尝试进行风格转换的一次努力。”国盛证券分析师刘旻称，市场热点能否成功从大盘股切换到中小盘股还需时间证明。

他指出，多空双方近期在3,300点和半年线处反复争夺，预计盘中沪综指可能短暂击穿3,300点，但大跌后空方力量衰减明显，且此位置技术意义较为关键，多方会集中力量守住。

他并提到，权重股调整之际，多方启动以TMT（科技、媒体和通讯）板块为代表的中小盘股。目前TMT板块整体估值处于历史低位区，板块安全边际提高，另外三季报显示，TMT板块的许多细分板块保持较好成长性，使其长期投资价值逐步显现。

今日中小盘股表现活跃，电子、计算机、传媒、通信等TMT板块集体上涨，创业板指数P收盘大涨1.94%，逾20只中小盘股涨停报收；上证180金融指数则收跌0.90%。

沪深300指数.CSI300收报3,998.14点，跌0.20%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,978.8点，跌0.21%，成交16,075手。沪股通和深股通分别净买入12.09亿元和净买入21.33亿元。（完）