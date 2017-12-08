沪综指收升 短线超跌及贸易数据胜预期引发大盘反弹

路透北京12月8日 - 中国股市沪综指周五收升，终止此前连续四日跌势。分析师指出，大盘此前连续走低后已经超跌，加上今日公布进出口数据优于市场预期，投资者对短期经济走弱的担忧得以减轻，引发大盘出现反弹，前期深幅调整的商贸家电、食品饮料、通信电子等板块领涨，料大盘短线有望围绕3,250点-3,300点之间反复震荡筑底。

沪综指.SSEC收报3,289.99点，涨17.94点或0.55%；本周该指数累计下跌0.83%；今日上海A股成交额为1,656亿元人民币，上日为1,617亿元。

“跌了几周了，跌多了技术反弹，加上今天披露的11月进出口数据比预期要好一点。”国都证券分析师肖世俊指出。

中国海关总署周五公布，以美元计价11月出口同比增长12.3%，创八个月新高，进口增长17.7%，11月贸易顺差为402.1亿美元。

今日有媒体报导腾讯重金入股永辉超市(601933.SS)旗下生鲜超市，并已完成交易的消息，受此影响，永辉超市股价瞬间升至涨停，并于午后临时停牌。对此，肖世俊并称，受上述消息和永辉超市走势的提振，加之商贸板块此前持续调整，今天该板块出现大幅反弹。

宏辉果蔬(603336.SS)、纵横通信(603602.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报4,003.38点，涨0.81%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,998.0点，涨1.14%，成交15,727手。沪股通和深股通分别净买入29.24亿元和净买入10.65亿元。（完）