沪综指连二日收升 个股分化严重银行和周期股拉抬股指明显

路透北京2月5日 - 中国股市沪综指周一连二日收升。分析师指出，受上周五美股重挫影响，今日A股大幅低开后，随后在银行和周期股的明显拉抬下，股指逐级回升翻红上涨。不过盘中个股分化严重，仍有多只股票跌停，料春节前市场将以缩量震荡横盘整理为主。

沪综指.SSEC收报3,487.50点，涨25.42点或0.73%，盘中最低下探至3,406.24点；今日上海A股成交额为2,520亿元人民币，上日为2,359亿元。

“上周市场风险得到集中释放，周末管理层对杠杆做了新老划断，所以对于市场的担忧起到了一定的缓解作用。”首创证券高级投资顾问张彦芸指出。

她认为，本周二级市场解禁量不大，场内流动性相对宽松，另外本周宏观数据可能将密集发布，市场预期数据相对偏暖，也对大盘形成支撑。

她并指出，今日市场上涨板块具有一定逻辑，银行股估值偏低，周期股年报业绩靓丽，受今年有关农业的1号文件即将出台的刺激，农业股也相对强势，市场总体表现为沪强深弱，权重股开始反弹后，也起到了维稳大盘指数的作用。

八一钢铁(600581.SS)、成都银行(601838.SS)、新农开发(600359.SS)涨停报收。

美国股市上周五急挫，对就业市场收紧冲击通胀前景的担忧，以及公债收益率大涨促使投资人仓皇出逃股市，道琼工业指数被砍掉约666点，录得20个月最大单日百分比跌幅。周一香港恒生指数.HSI低开2.7%；台股亦下跌逾2%。

沪深300指数.CSI300收报4,274.15点，涨0.07%；沪深300指数期货主力2月合约收报4,264.0点，跌0.15%，成交15,924手。沪股通和深股通分别净卖出34.32亿元和净买入1.66亿元。（完）