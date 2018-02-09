沪综指放量暴跌4%至近八个月新低 受外盘影响恐慌情绪加剧

路透北京2月9日 - 中国股市沪综指周五放量暴跌4%，至近八个月新低，亦再创近两年最大单日跌幅。分析师指出，受内外利空因素影响，今日大盘大幅低开后，全天以弱势震荡为主，银行保险、电力煤炭有色等权重股全线下跌，上综指盘中跌幅一度超6%。外盘大幅动荡令市场恐慌情绪比较深厚，加之春节长假临近，投资者交易意愿不强，外盘稍有风吹草动，国内市场就会风声鹤唳，加剧了股指下跌。

沪综指.SSEC收报3,129.85点，跌132.20点或4.05%，此前最大单日跌幅为2016年2月25日的6.41%，此前收盘低点为2017年6月16日的3,123.17点；本周该指数累计下跌9.6%，创逾两年最大单周跌幅，此前单周最大跌幅为2016年1月8日的9.97%；今日上海A股成交额为2,717亿元人民币，上日为2,221亿元。

“主要是隔夜外盘大幅下跌导致A股出现了跟随性的下跌，这是周五市场下跌的最大的诱因。”国盛证券策略分析师刘旻说。

美国市场仍处在全球下跌风暴的中心，隔夜道琼工业指数.DJI大跌4.1%，标普500指数.SPX下挫3.7%。标普500指数和道指均进入修正区域，自1月26日所创纪录高位已下跌逾10%，并表明一周前开始的这波跌势尚未尘埃落定。

他认为，近日前期强势的银行和保险板块处于补跌过程中，这些前期强势股补跌预示着大盘很有可能进入调整后半段，而这些补跌的前期强势股在节后一旦企稳，市场有望从剧烈调整状态转为震荡整理。

他并表示，当前中小盘股相对抗跌，主要是经过前期下跌后，其系统性风险得到较充分的释放，很多个股连创新低后，已具备中长期投资价值。短期的连续调整使多数个股处于短期技术超卖状态，具备技术反弹条件。但由于春节长假将至和外盘的不稳定，预计中小盘股节前活跃度相对温和，中期反弹到等到节后才能展开。

今日两市共有近100只股票跌停报收，平安银行(000001.SZ)收跌6.78%，新华保险(601336.SS)收跌9.05%。

沪深300指数.CSI300收报3,840.65点，跌4.27%；沪深300指数期货主力2月合约收报3,781.2点，跌5.41%，成交21,304手。沪股通和深股通分别净卖出20亿元和净买入4.67亿元。（完）