沪综指缩量收升 经济数据明朗市场观望情绪有所缓解

路透北京8月14日 - 中国股市沪综指周一缩量反弹收升。分析师指出，上周五大跌后，今天大盘强劲反弹，并收复上周五大部分失地，但量能萎缩明显。今日经济数据明朗后，市场观望情绪缓解，大盘开始企稳回升，TMT行业个股领涨。尽管短期上方压力较大，但3,200点附近支撑也较强，料股指将在波动中逐步趋稳。

沪综指.SSEC收报3,237.36点，涨28.82点或0.90%；今日上海A股成交额为2,089亿元人民币，上日2,667亿元。

“今天主要是TMT行业领涨，反映在板块上就是创业板引领指数的反弹。”首创证券分析师邵帅说。

他指出，今日公布数据显示经济增速有所收窄，但保持在合理区间，结构调整深化，经济运行平稳态势未变。中小板和创业板个股在经过前期的急速调整后，目前估值修复行情仍在延续，中小盘品种也将出现分化的行情。

虽然上半年中国经济数据很亮丽，但最新公布的7月工业、投资和消费增速均明显逊于预期，显示上半年拉动经济的主要动力在减弱，下半年经济料将承压。不过在中国兼顾经济增长要“块头”也要有“肌肉”的前提下，下半年预计会保持稳中趋缓态势。

创业板指数P收升2.95%。远光软件(002063.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,694.68点，涨1.30%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,681.4点，涨1.14%，成交12,031手。沪股通和深股通分别净卖出2.16亿元和净买入5.38亿元。（完）